Commerce sino-africain: les échanges s'envolent en 2023

Commerce sino-africain: les échanges s’envolent en 2023

18.05.2023

2023-05-18T09:27+0200

2023-05-18T09:27+0200

2023-05-18T09:47+0200

Au cours des quatre premiers mois de 2023, les échanges commerciaux entre l'Empire du Milieu et le continent noir ont accusé une hausse de 8,9% par rapport à la même période de 2022 et atteint 94,4 milliards de dollars, d'après des données de l'administration générale des douanes de Chine.Pendant cette période, les exportations chinoises vers l'Afrique ont augmenté de 26,9% en glissement annuel, pour atteindre 58,9 milliards de dollars, grâce à la réouverture du pays après trois ans de restrictions sévères liées au Covid-19, note le quotidien South China Morning Post.Des relents de la pandémieEn revanche, les importations ont baissé de 11,8%, à 35,5 milliards de dollars. Cette baisse est essentiellement due au recul des cours des matières premières et de la demande de minerais, selon des analystes. L’économie chinoise reprend en effet moins rapidement que prévu après les périodes de confinement.Depuis le début de l'année, la Chine a importé moins de marchandises des pays riches en ressources que sont l'Angola, la République démocratique du Congo (RDC), l'Algérie, l'Égypte et la Zambie. Et ce, malgré la promesse de Pékin d'importer davantage de marchandises africaines.D'après Carlos Lopes, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies, le ralentissement de la croissance économique chinoise dû à des fermetures prolongées et aux turbulences géopolitiques perturbant les chaînes d’approvisionnement "a considérablement augmenté les stocks de minéraux en Chine et réduit la demande pour tous les produits de base".Pallier le déséquilibreL’Empire du Milieu exporte essentiellement vers l'Afrique des produits finis (machines, électronique, vêtements etc.). En revanche, les exportations africaines vers la Chine sont dominées par les matières premières comme le pétrole brut, le cuivre, le cobalt et le minerai de fer. Cela donne un excédent commercial en faveur de la Chine, note l'agence Ecofin.Les autorités chinoises essaient de remédier à ce déséquilibre commercial. Pékin a ainsi supprimé, en septembre 2022, les droits de douane sur 98% des produits importés de neuf pays africains, dont la Guinée, le Mozambique, le Rwanda et le Togo. Le Président Xi Jinping avait également annoncé, en novembre 2021, l’intention d’augmenter les importations de produits agricoles africains. L’objectif serait de les porter à 100 milliards de dollars par an à partir de 2022, et à 300 milliards de dollars par an à l’horizon 2035.

