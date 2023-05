https://fr.sputniknews.africa/20230525/laffaire-hunter-biden-quand-la-chambre-des-representants-us-dedouane-la-russie-et-accable-la-cia-1059479480.html

L'affaire Hunter Biden: quand la chambre des représentants US dédouane la Russie et accable la CIA

Dans les élections occidentales "il y a des irrégularités", estime Éric Denécé, spécialiste du renseignement. Mais quand les manipulations ne marchent pas, "on... 25.05.2023, Sputnik Afrique

L'affaire Hunter Biden: quand la chambre des représentants US dédouane la Russie et accable la CIA Dans les élections occidentales «il y a des irrégularités», estime Éric Denécé, spécialiste du renseignement. Mais quand les manipulations ne marchent pas, «on s'empresse […] de dire que ce sont des puissances étrangères qui ont interféré. Et bien sûr, les Russes sont souvent les premiers désignés», rappelle-t-il à L’Afrique en marche.

En pleine campagne présidentielle de novembre 2020 aux États-Unis, 51 éminents membres des services de renseignement américains signent une lettre accusant la Russie, sans la moindre preuve matérielle, de mener une "opération de désinformation" afin "d’influencer le vote des Américains" en faveur de Donald Trump. Cette lettre est une réponse aux articles publiés par le New York Post révélant qu’Hunter Biden, le fils de l’actuel dirigeant des États-Unis, avait exploité la position de son père, à l’époque vice-Président dans l’administration Obama, et avec son accord, à des fins d’enrichissement personnel.Or, début mai, un rapport provisoire d’enquête menée par deux commissions de la Chambre des représentants révèle des mesures plus que douteuses prises par Joe Biden et son équipe de campagne pour discréditer les accusations contre les Biden.Dans le même sens, M.Denécé estime que les 51 dirigeants du renseignement américain qui avaient pris publiquement position pour Joe Biden ainsi que les médias mainstream d’obédience Démocrate et anti-Républicaine, qui ont massivement diffusé leur lettre, étaient complices "d’un faux témoignage présenté comme un avis unanime des services de renseignement". À son avis, "ils savaient tous pertinemment que les informations contenues dans l’ordinateur d’Hunter Biden étaient justes et que les faits qui lui ont été reprochés ainsi qu’à son père étaient totalement avérés"."Je crois que, comme dans chaque élection américaine et maintenant dans chaque élection occidentale, il y a des irrégularités et des manipulations de part et d'autre. Et je dirais que quand elles ne marchent pas, on s'empresse, surtout côté américain, d'aller dire que ce sont des puissances étrangères qui ont interféré dans les élections. Et bien sûr, les Russes sont souvent les premiers désignés, comme on l'a déjà vu en 2016 avec l’affaire du Russiagate", conclut-il.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

