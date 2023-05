https://fr.sputniknews.africa/20230525/journee-de-lafrique-retrospective-en-images-sur-soixante-ans-dunite--1059484444.html

Journée de l'Afrique: rétrospective en images sur soixante ans d’unité

Comme chaque année, le 25 mai marque la Journée de l'Afrique. 2023 verra en effet l’anniversaire des 60 ans de l'Organisation de l'unité africaine (OUA)... 25.05.2023, Sputnik Afrique

Si le 25 mai a été choisi comme journée mondiale de l’Afrique, c’est qu’il marque la fondation de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), née il y a soixante ans jour pour jour. Le 25 mai 1963, 32 chefs d’États se sont en effet réunis à Addis-Abeba, en Éthiopie, pour mettre sur pied la première institution continentale d’Afrique, l'OUA.Porteurs de grands principes d'unité, d'égalité, de liberté et de justice, l’organisation a poursuivi son travail au fil des ans, rapprochant les nations africaines et encourageant leur développement. En 2002, l’Union africaine a finalement repris le flambeau, poursuivant les mêmes objectifs d’intégration.En cette journée de l’Afrique, qui symbolise le désir de paix, de souveraineté et de prospérité du continent, voici un retour en quelques images sur soixante ans d’unité africaine :

