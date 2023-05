https://fr.sputniknews.africa/20230525/journee-de-lafrique-le-continent-maitre-de-son-destin-se-dirige-vers-une-economie-prometteuse-1059482815.html

Journée de l'Afrique: le continent "maître de son destin" se dirige vers une économie prometteuse

Pour marquer le 60ème anniversaire de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), retracez avec Sputnik les grandes étapes de l'histoire de la plus importante institution intergouvernementale africaine."Maître de son destin"Le 25 mai 1963, 32 dirigeants d'États africains indépendants se sont réunis à Addis-Abeba, en Éthiopie, pour signer une charte établissant la première institution continentale post-indépendante de l'Afrique, l'Organisation de l'unité africaine (OUA). Cet événement historique a façonné dans une certaine mesure la trajectoire du développement du continent pour de nombreuses années à venir.La fondation de l'organisation a proclamé la vision panafricaine pour le continent comme "unie, libre et maître de son destin"."Notre Armageddon est passé"Les dirigeants africains de cette période, dont l'empereur Haile Selassie, Julius Niyerere, Kwame Nkrumah et bien d'autres, ont défendu l'idée que l'Afrique pourrait être à jamais forte lorsqu'elle est unie."Aujourd'hui, l'Afrique est sortie de ce sombre passage. Notre Armageddon est passé. […] Le sang versé et les souffrances endurées sont aujourd'hui les défenseurs de la liberté de l'Afrique et de son unité", a déclaré Haile Selassie lors du premier sommet de l’OUA en mai 1963.L’organisation s'est positionnée comme une plate-forme pour les nations africaines pour défendre leurs intérêts communs sur la scène internationale et faire entendre leur voix.Union africaine, un nouveau chapitreDans les années 1990, lorsque tous les pays africains étaient déjà indépendants et que l'apartheid était terminé, la tâche principale de l'OUA, à savoir la libération de l'Afrique, avait été menée avec succès.L’organisation s’est donc focalisée sur l’intégration et la coopération parmi les États africains afin de stimuler la croissance et le développement économique du continent.Par la suite, le 26 mai 2001, une nouvelle institution intergouvernementale interafricaine a vu le jour, soit l’Union africaine. Elle a officiellement été lancée le 9 juillet 2002 à Durban, en Afrique du Sud. Ce, pour accélérer le processus d'intégration et pour permettre aux pays du continent de prendre la place qui leur revient dans l'économie mondiale tout en relevant conjointement divers défis sociaux, économiques et politiques.Célébrant, en 2013, le 50e anniversaire de la fondation de l'OUA, les États membres ont adopté l'Agenda 2063. Dans ce document, les pays africains se sont engagés à réduire le nombre de conflits et faire du continent une puissance mondiale et un acteur majeur sur la scène mondiale.Une voie à suivreAujourd'hui, l'Union africaine compte 55 membres et devient rapidement une voix cruciale sur la scène mondiale, disposant d'une base de ressources importante, mais aussi d'un fort potentiel économique.Selon un rapport de la Fondation Mo Ibrahim, l'Afrique sera l'économie à la croissance la plus rapide au monde d'ici 2027.L'une des initiatives sur cette voie, signée par presque tous les pays africains, est la création de la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA). Le plus grand accord de libre-échange au monde en nombre de pays et de population est censé accélérer la croissance économique et améliorer le niveau de vie de tous les peuples d'Afrique.

