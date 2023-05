"Bakhmout vous apprendra": Kiev envoie des conscrits sans formation dans ce "hachoir à viande"

https://fr.sputniknews.africa/20230525/bakhmout-vous-apprendra-kiev-envoie-des-conscrits-sans-formation-dans-ce-hachoir-a-viande-1059476681.html

Pour combler les pertes immenses parmi les militaires de métier à Bakhmout, Kiev a envoyé dans ce "hachoir humain" des soldats qui venaient d’être mobilisés et... 25.05.2023, Sputnik Afrique

Moins d’une semaine après l’annonce par la Défense russe de la prise de la ville d’Artiomovsk (Bakhmout), le Wall Street Journal a relaté l’histoire de 16 Ukrainiens sans aucune expérience militaire envoyés dans ce "hachoir à viande" en tant que chair à canon en février 2023.C’étaient pour la plupart des habitants de villages de la partie nord-est de la région de Kharkov dont beaucoup étaient au chômage ou vivotaient de petits boulots. Certains d’entre eux avaient terminé leur service militaire plusieurs années voire décennies plus tôt. Presque personne n’avait participé à des combats.Après avoir passé deux nuits à la base, où ils ont reçu des fusils et des uniformes de l'ère soviétique, ils ont été conduits dans une localité située à 25 kilomètres de Bakhmout.Envoyés sur la ligne de front sans aucune formationTrois jours plus tard, l’ordre a été donné de les envoyer à Bakhmout sans aucun entraînement spécifique: les Russes progressaient, faisant pression sur les unités ukrainiennes dont les pertes ne faisaient qu’augmenter.Certains ont menacé d'écrire un refus officiel de suivre cet ordre, invoquant un manque de formation ou le fait de n’avoir jamais tenu d'arme à feu, encore moins tiré.Bakhmout n’a pas eu le temps de leur enseigner quoi que ce soit: sur ce groupe de 16 conscrits, 11 ont été tués ou capturés.Prise d’ArtiomovskSamedi 20 mai, le fondateur du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, a annoncé que les forces russes avaient complètement libéré Artiomovsk (Bakhmout) à l’issue d’une bataille qui durait depuis août 2022.Le lendemain, le passage de la ville sous le contrôle des forces russes a été confirmé par le ministère russe de la Défense et salué par Vladimir Poutine.Cette ville de la république populaire de Donetsk était un point d’approvisionnement important pour les troupes ukrainiennes dans le Donbass.

