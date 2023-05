https://fr.sputniknews.africa/20230521/zelensky-avoue-la-perte-dartiomovsk-par-larmee-de-kiev-selon-reuters-1059383734.html

Zelensky avoue la perte d’Artiomovsk par l’armée de Kiev, selon Reuters

Zelensky avoue la perte d’Artiomovsk par l’armée de Kiev, selon Reuters

Suite à l’annonce de la libération d’Artiomovsk (Bakhmout) par les militaires russes, le Président ukrainien a admis que les troupes de Kiev avaient perdu la... 21.05.2023, Sputnik Afrique

Volodymyr Zelensky a confirmé la perte de la ville d’Artiomovsk (Bakhmout) par l’armée ukrainienne, rapporte Reuters.Un peu plus tard, son porte-parole a démenti sur sa page Facebook* que le Président ukrainien ait confirmé la perte d’Artiomovsk.Une bataille de longue haleineLe passage d’Artiomovsk (Bakhmout) sous le contrôle des forces russes a été confirmé ce 21 mai par le ministère russe de la Défense.Un peu plus tard, Vladimir Poutine a félicité les unités d’assaut Wagner et les troupes russes qui leur ont apporté le soutien et la couverture de flanc nécessaires pour l’achèvement de l’opération de libération de cette ville stratégique.Le Président russe a promis de décorer ceux qui se sont distingués.Les combats intenses pour Artiomovsk ont duré de longs mois, depuis août 2022.Cette ville de la République populaire de Donetsk (RPD) était un point d'approvisionnement important pour les troupes ukrainiennes dans le Donbass.*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

