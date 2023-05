https://fr.sputniknews.africa/20230524/un-panafricaniste-appelle-a-fournir-des-armes-a-moscou-en-guerre-contre-limperialisme-1059451526.html

Un panafricaniste appelle à fournir des armes à Moscou "en guerre contre l'impérialisme"

Interprétant le conflit en Ukraine comme une guerre de la Russie contre l’impérialisme, le leader du parti EFF sud-africain, d’idéologie panafricaniste... 24.05.2023, Sputnik Afrique

Julius Malema, leader des Combattants pour la liberté économique (EFF), parti sud-africain d’idéologie panafricaniste, s’est prononcé en faveur de livraisons d’armes à la Russie qui "est en guerre contre l’impérialisme" en Ukraine, a annoncé la chaîne de télévision BBC.Quelques jours plus tôt, M.Malema avait déjà fait une déclaration à ce sujet à la chaîne de télévision SABC à Johannesburg.Empêcher toute tentative d’arrêtLe leader de l’EFF pense que l’Afrique du Sud doit se retirer de la Cour pénale internationale (CPI), qui a émis un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine en mars. Selon M.Malema, la CPI fait du deux poids deux mesures. Comme exemple, il cite le cas de l’ex-Premier ministre britannique Tony Blair qui aurait lui-même admis s’être trompé au sujet de Saddam Hussein, entraînant son pays dans la guerre d’Irak, mais qui n’a jamais été inquiété par la CPI.M.Malema a conclu son propos en s’engageant à empêcher toute tentative d’arrestation du Président russe s’il assistait au sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) qui se tiendra en juillet au Cap.Washington accuse à tort Pretoria de livrer des armes à MoscouLe 11 mai, l’ambassadeur des États-Unis en Afrique du sud, Reuben Brigety, avait affirmé que Pretoria avait livré des armes à la Russie. Le Président Cyril Ramaphosa avait alors ordonné l’ouverture d’une enquête avant d’assurer qu’il n’y avait pas de "preuves concrètes" corroborant cette thèse. L’ambassadeur américain s’est rétracté et a présenté ses excuses. La Défense sud-africaine a fait une nouvelle déclaration à ce sujet ce mercredi 24 mai: "Nous ne l'avons pas fait. Pas même un rat".Moscou avait aussi commenté ce scandale en invitant l’ambassadeur des États-Unis à s’intéresser plutôt aux milliards de dollars dépensés pour les livraisons d’armes américaines à l’Ukraine.

