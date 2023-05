https://fr.sputniknews.africa/20230524/un-ex-ambassadeur-de-france-aux-etats-unis-predit-le-sort-de-lukraine-1059456075.html

Un ex-ambassadeur de France aux États-Unis prédit le sort de l'Ukraine

Il n'existe tout simplement pas de scénario réaliste dans lequel l'Ukraine pourrait mettre fin au conflit par une victoire décisive sur la Russie, a déclaré Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis et ancien représentant permanent auprès des Nations unies, à la chaîne YouTube UnHerd.L’Europe peut-elle soutenir à part entière Kiev?Il serait difficile pour l'Europe de prendre l'initiative de soutenir Kiev comme le fait Washington, note M.Araud, qui était conseiller d’Emmanuel Macron pour sa campagne présidentielle de 2017, et se prononçait pour le retour de la France dans l'Otan.Les officiels politiques des pays occidentaux parlent constamment de la nécessité pour l’Ukraine de vaincre la Russie. Ils joignent l’acte à la parole en envoyant des armes de plus en plus dangereuses à Kiev.Moscou les avait prévenus que toute aide militaire "ne résoudrait pas le conflit", mais allait plutôt prolonger les souffrances du peuple ukrainien.Précédemment, le professeur Dan Steinboc dans l’American Conservative avait, en début d’année, déclaré que le soutien militaire des États-Unis transformait l’Ukraine en État en faillite et contribuait à la souffrance du peuple ukrainien.

