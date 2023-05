https://fr.sputniknews.africa/20230524/le-pam-veut-lever-810-millions-de-dollars-pour-laide-alimentaire-dans-la-corne-de-lafrique-1059455082.html

Le PAM veut lever 810 millions de dollars pour l'aide alimentaire dans la Corne de l'Afrique

Pour augmenter son aider aux populations de la Corne de l'Afrique, le Programme alimentaire mondial compte collecter 810 millions de dollars d'ici six mois. 24.05.2023, Sputnik Afrique

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a lancé ce mercredi 24 mai un appel de fonds à hauteur de 810 millions de dollars sur les six prochains mois, avec l'objectif d'augmenter l'aide humanitaire à destination de millions de personnes dans la Corne de l'Afrique qui sont aux prises avec une urgence alimentaire.Le directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Est, Michael Dunford, a déclaré que ces fonds aideraient le PAM à maintenir l'aide humanitaire salvatrice et à investir dans la résilience à long terme de la Corne de l'Afrique.Le PAM a souligné que la Corne de l'Afrique passait d'une crise à l'autre, ajoutant que la plus longue sécheresse jamais enregistrée avait donné lieu à de fortes pluies et à des inondations éclair.Le PAM a fait savoir que fin 2022, il distribuait de l'aide alimentaire à un nombre record de 4,7 millions de Somaliens, alors que ce chiffre a dû être réduit à trois millions de personnes en avril en raison du manque de fonds.Il a averti qu'à défaut de fonds supplémentaires, de nouvelles réductions devraient être décidées dans l'aide alimentaire d'urgence en Somalie pour n'atteindre plus que 1,8 million de personnes en juillet. Par conséquent, cela signifie que près de trois millions de personnes ne recevront plus d'aide alors qu'elles en ont toujours besoin.

