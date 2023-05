https://fr.sputniknews.africa/20230522/un-premier-bombardier-deau-russe-be-200-serait-en-route-pour-lalgerie-1059403373.html

Un premier bombardier d’eau russe Be-200 serait en route pour l’Algérie

Un premier bombardier d’eau russe Be-200 serait en route pour l’Algérie

L’avion russe anti-incendie BE-200, dont un lot a été commandé par l’Algérie, doit renforcer les capacités du pays maghrébin dans sa lutte contre les feux de... 22.05.2023, Sputnik Afrique

Le premier bombardier d'eau Beriev BE-200, commandé par l’Algérie, a quitté la Russie le matin du 21 mai à destination du pays maghrébin, après une escale prévue à Tunis, relate le site spécialisé Mena Défense.Sur une commande de quatre avions, un deuxième exemplaire est prévu d'ici la fin de l'année, tandis que les deux autres seront livrés en 2024. Une option pour deux autres serait encore en négociation, selon le même média.Le Beriev BE-200 est un avion polyvalent conçu notamment pour les opérations de lutte contre les incendies, la surveillance des zones maritimes. L'avion peut recueillir de grandes quantités d'eau depuis la surface des rivières, de la mer, et la larguer sur les zones touchées par les incendies.Ces appareils ont été commandés en août 2021, dans le contexte d’importants feux de forêt. En avril 2023, le consortium aéronautique russe OAK a rendu publiques des photos montrant l’assemblage du fuselage de l’un des avions dans une usine de Taganrog, dans le sud du pays. Fin avril, l’avion passait des tests.Incendies de forêtGénéralement, les mois de juillet et août représentent la période la plus dure en termes d'incendies de forêt en Algérie.Cet été, afin de renforcer ses capacités, le pays compte affréter 6 avions bombardiers d'eau de taille moyenne, selon le média ObservAlgérie.

