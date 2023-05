https://fr.sputniknews.africa/20230522/des-obusiers-russes-msta-sm2-piegent-lennemi-avec-la-tactique-du-carrousel-dartillerie---video-1059401139.html

Des obusiers russes Msta-SM2 piègent l’ennemi avec la tactique du "carrousel d’artillerie" - vidéo

Des obusiers russes Msta-SM2 piègent l’ennemi avec la tactique du "carrousel d’artillerie" - vidéo

La Défense russe a publié une séquence présentant des obusiers Msta-SM2 en action contre des points fortifiés et du matériel de l’ennemi. Il s’agit d’une... 22.05.2023, Sputnik Afrique

Des véhicules blindés et des positions fortifiées de l’armée ukrainienne ont été ciblés par les forces russes dans une zone de l’opération spéciale grâce à des obusiers Msta-SM2.Dans une vidéo, diffusée ce 22 mai par le ministère russe de la Défense, une arme russe est montrée en action. Elle se met en position, et après le ciblage, elle libère plusieurs salves. Après avoir effectué ces tirs, l'obusier quitte la position.Selon la Défense russe, une batterie de ces véhicules de combat s’est rendue sur la ligne de tir pour anéantir des cibles comme des positions camouflées de l’artillerie des troupes ukrainiennes. Les opérateurs de drones ont aidé les artilleurs russes à repérer l’ennemi.Tous les objectifs ont été détruits par des tirs rapides avec des munitions à fragmentation hautement explosives à une distance de plus de 20 kilomètres.Au cours d'une journée, les artilleurs russes changent de position de tir et d'abri des dizaines de fois. D’après l’instance, la tactique du carrousel d'artillerie 24 heures sur 24 désoriente l'ennemi, l'oblige à gaspiller ses munitions et permet de découvrir les positions de ses points de tir camouflés. La principale réussite de cette stratégie est la possibilité de préserver les militaires russes, note la source.Des capacités amélioréesL'obusier automoteur Msta-SM2 est une version modernisée de l'obusier Msta-S. Il a reçu un système de contrôle de tir automatisé qui a augmenté sa cadence de tir.

