Des lignes de l’armée de Kiev ravagées par des canons modernisés Msta-SM2 – vidéo

Dans une vidéo du ministère russe de la Défense, des soldats appelés de la réserve dans le cadre de la mobilisation partielle ont anéanti des fortifications... 13.01.2023, Sputnik Afrique

Déployés dans une zone de l’opération militaire spéciale, des militaires mobilisés russes ont fait feu sur des positions camouflées et de l’artillerie des forces de Kiev à l’aide de canons automoteurs modernisés Msta-SM2.Une séquence diffusée par la Défense russe présente ces obusiers de calibre 152 mm en train de cibler des fortifications de l’ennemi à des distances de plusieurs dizaines de kilomètres.La vidéo montre ainsi le ciblage, les tirs et la vérification que les objectifs ont été atteints par des drones.D’après le ministère russe de la Défense, les militaires utilisent différents types de munitions, notamment de haute précision, qui permettent d'infliger un maximum de dégâts aux fortifications, aux véhicules blindés et aux effectifs de l'ennemi.Des capacités amélioréesL'obusier automoteur Msta-SM2 est une version modernisée de l'obusier Msta-S. Il a reçu un système de contrôle de tir automatisé qui a augmenté sa cadence de tir.Il est également possible désormais d'utiliser des cartes électroniques numériques, ce qui accélère la navigation sur le terrain et permet d'effectuer des missions de tir plus rapidement et plus efficacement.

