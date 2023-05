https://fr.sputniknews.africa/20230520/voila-ce-que-biden-a-ecrit-dans-le-livre-dor-du-musee-de-la-bombe-atomique-a-hiroshima-1059366648.html

Voilà ce que Biden a écrit dans le livre d'or du musée de la bombe atomique à Hiroshima

Le Président américain s'est engagé à œuvrer pour un monde sans armes nucléaires dans un message qu'il a laissé lors d'une visite du musée mémorial... 20.05.2023, Sputnik Afrique

Joe Biden a visité le musée mémorial d’Hiroshima dédié aux dévastations causées par la bombe atomique américaine en 1945 et y a laissé un message dans le livre d’or, a annoncé ce samedi 20 mai le gouvernement japonais.Le Président américain qui s’était rendu au musée vendredi avec d’autres dirigeants du G7 a également souhaité que "les histoires de ce musée rappellent à nous tous nos obligations de construire un avenir de paix".Pas d’excuses pour le bombardement atomiqueMercredi 17 mai, en prévision du sommet du G7 à Hiroshima et plus particulièrement de la visite du musée mémorial, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche Jake Sullivan a fait savoir que Joe Biden ne ferait pas de déclarations au musée et ne présenterait pas d’excuses officielles pour les bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945.Le 6 août 1945, l’aviation américaine avait largué une bombe atomique sur Hiroshima et trois jours plus tard, sur Nagasaki, faisant plus de 210.000 morts et disparus. Quelque 200.000 personnes avaient été irradiées.Depuis, les armes nucléaires n’ont plus été utilisées au combat.

