https://fr.sputniknews.africa/20230519/un-nuage-radioactif-se-forme-apres-une-frappe-russe-sur-des-munitions-a-uranium-appauvri-en-ukraine-1059347081.html

Un nuage radioactif se forme après une frappe russe sur des munitions à uranium appauvri en Ukraine

Un nuage radioactif se forme après une frappe russe sur des munitions à uranium appauvri en Ukraine

À la suite de la destruction en Ukraine de munitions à l'uranium appauvri de fabrication occidentale, un nuage radioactif s'est formé. Celui-ci s'est déjà... 19.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-19T12:41+0200

2023-05-19T12:41+0200

2023-05-19T13:25+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

défense

radioactivité

uranium appauvri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103791/13/1037911347_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_bf02dec571565396a206567bd8de5890.jpg

La destruction de munitions à l'uranium appauvri fournies par l'Occident à l’Ukraine a entraîné la formation d'un nuage radioactif. Il s'est déjà dirigé vers l'Europe, a déclaré ce vendredi le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie Nikolaï Patrouchev lors d'une réunion à Syktyvkar, la capitale de la république des Komis.Une hausse de la radioactivité a déjà été enregistrée en Pologne, selon lui.Une aide douteuseLe responsable a rappelé que les États-Unis avaient fait pression sur ses satellites pour qu'ils fournissent des munitions à l'uranium appauvri à l'Ukraine afin de "l'aider".En outre, les États-Unis "développent et utilisent déjà des armes chimiques et biologiques, y compris sur le sol ukrainien".Joe Biden est arrivé à Hiroshima pour participer au sommet du G7, a-t-il rappelé. Entre-temps, les États-Unis ne se sont jamais excusés devant le Japon pour les bombardements nucléaires de Hiroshima et de Nagasaki en 1945. "Ils n'ont pas l'intention de s'excuser pour leurs actes, car ils insinuent aux Japonais que c'est l'Union soviétique et non pas les États-Unis qui aurait utilisé l'arme nucléaire contre eux", a déclaré M.Patrouchev.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, défense, radioactivité, uranium appauvri