D’importants stocks de munitions étrangères détruits ces dernières 24h dans la zone du conflit

En 24h, l’armée ukrainienne a perdu plus de 500 soldats, ainsi que de multiples stocks de munitions étrangères. Les forces russes ont également abattu un... 18.05.2023, Sputnik Afrique

Dans la nuit du 17 au 18 mai, les forces russes ont porté des frappes contre de grands entrepôts d'armes et d'équipements de production étrangère; toutes les cibles désignées ont été touchées, a annoncé le ministère russe de la Défense.En 24h, Kiev a perdu plus de 500 soldats. En outre, les forces russes ont abattu un Su-24 et un hélicoptère Mi-8, ont intercepté quatre projectiles HIMARS et un lance-roquettes multiple Ouragan et ont en outre détruit 11 drones. Qui plus est, un radar de contre-batterie AN/TPQ-50 de fabrication américaine a été anéanti.Sur les axes principaux:

