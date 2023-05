https://fr.sputniknews.africa/20230517/combats-a-artiomovsk-plusieurs-stocks-de-munitions-aneantis-le-nouveau-bilan-de-la-defense-russe-1059318841.html

Combats à Artiomovsk, plusieurs stocks de munitions anéantis: le nouveau bilan de la Défense russe

Durant ces dernières 24 heures, les forces russes ont continué de mener des combats pour libérer de nouveaux quartiers de la ville d’Artiomovsk (Bakhmout), ont... 17.05.2023, Sputnik Afrique

Dans la nuit du 16 au 17 mai, les forces armées russes ont porté une frappe groupée, à l’aide d’armes de haute précision à longue portée basées en mer, contre un grand dépôt de munitions situé sur le territoire d'une entreprise de réparation navale dans la ville de Nikolaïev. La cible a été anéantie.Au total, en 24h, neuf projectiles de HIMARS ont été interceptés et 19 drones ukrainiens abattus, selon la Défense russe. De plus, trois postes d’observation ukrainiens dans différentes régions ont été frappés par la partie russe. L’armée ukrainienne a perdu près de 700 soldats et mercenaires dont environ 360 sur l’axe de Donetsk.Situation à Artiomovsk (Bakhmout)Quant à l’axe de Donetsk, les unités d’assaut russes ont continué de se battre pour les quartiers Ouest de la ville d’Artiomovsk. La situation la plus difficile a été observée dans la zone des localités de Krasnoïé et de Bogdanovka en RPD, où les forces armées russes ont repoussé sept attaques ukrainiennes.Grâce à des actions offensives, une ligne de défense plus avantageuse a été occupée.Au total, en 24h, sur cet axe, quatre blindés de transport de troupes, ainsi que cinq blindés et deux autres véhicules, un obusier L-119 de fabrication britannique et un canon automoteur Gvozdika ont été détruits. Qui plus est, les forces russes sont parvenus à anéantir un dépôt de munitions ukrainien et un radar de contre-batterie AN / TPQ-50 de fabrication américaine.

