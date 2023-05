https://fr.sputniknews.africa/20230516/sept-missiles-storm-shadow-un-systeme-us-patriot-pres-de-500-soldats-les-pertes-de-kiev-en-24h--1059294169.html

Sept missiles Storm Shadow, un système US Patriot, près de 500 soldats: les pertes de Kiev en 24h

Ces dernières 24h, l’armée russe a réalisé une frappe de précision contre des troupes de Kiev et leur matériel militaire, selon la Défense russe. Elle a... 16.05.2023, Sputnik Afrique

Les forces armées russes ont mené une frappe concentrée avec des armes de précision à longue portée lancées par voie aérienne et maritime contre des points de déploiement des troupes ukrainiennes.Des entrepôts de munitions, d’armes et du matériel militaire provenant de pays occidentaux ont aussi été visés. Toutes les cibles ont été atteintes, a précisé l’instance.Situation à Artiomovsk (Bakhmout)Les unités d’assaut russes ont poursuivi leur combat visant à libérer des quartiers de l’ouest de la ville.La situation la plus difficile s'est produite près du village de Krasnoïé, dans la république populaire de Donetsk, où des unités d’une brigade motorisée ont repoussé dix attaques de l’armée ukrainienne au cours de la journée.Près de la même localité, une frappe aérienne a détruit un pont routier utilisé pour transporter des renforts ennemis vers la ville d'Artiomovsk (Bakhmout).Pertes humainesAu total, les troupes russes ont neutralisé près de 500 militaires ukrainiens, en ces dernières 24 heures. Jusqu’à 215 d’entre eux ont été pris pour cible sur l’axe de Donetsk.Par ailleurs, les forces de Kiev ont aussi perdu jusqu’à 60 militaires sur l’axe de Koupiansk, et jusqu’à 135 autres dans les zones du sud de Donetsk et de Zaporojié. Enfin, jusqu’à 65 hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et jusqu’à 25 sur celui de Kherson.Les forces russes ont aussi mis en échec six groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance.Armes éliminéesDes chasseurs russes ont abattu deux avions ukrainiens Su-24 et Su-25 en République populaire de Donetsk.Un système de missiles sol-air Patriot de production américaine a été anéanti par un système de missiles hypersoniques Kinjal de haute précision à Kiev, a noté la Défense russe.En outre, les forces de défense aérienne russe ont intercepté sept missiles de croisière à longue portée Storm Shadow, trois missiles HARM, sept roquettes HIMARS et ont détruit 22 drones.Parmi les pièces d'artillerie mises hors service figurent trois canons automoteurs Akatsiya, un obusier D-30 ainsi que trois Msta-B.Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé 75 postes d’artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaire dans 102 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 427 avions, 233 hélicoptères et 4.178 drones. Elle a détruit 422 systèmes de défense sol-air, 9.176 chars et autres blindés, 1.100 lance-roquettes multiples, 4.828 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 10.233 autres équipements militaires.

2023

