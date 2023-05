https://fr.sputniknews.africa/20230520/scandale-au-pentagone-3-mds-de-dollars-de-surestimation-des-armes-livrees-a-kiev--1059364725.html

Scandale au Pentagone: 3 mds de dollars de surestimation des armes livrées à Kiev

Scandale au Pentagone: 3 mds de dollars de surestimation des armes livrées à Kiev

Le Pentagone a surestimé la valeur des équipements envoyés par les États-Unis à l'Ukraine à hauteur de 3 milliards de dollars. "Nous avons besoin de paix, pas... 20.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-20T09:21+0200

2023-05-20T09:21+0200

2023-05-20T09:21+0200

donbass. opération russe

pentagone

états-unis

ukraine

livraisons d'armes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/07/1a/1045928609_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_69ad8fca82110673fc54ed853e32549d.jpg

La porte-parole adjointe du département américain de la Défense, Sabrina Singh, a confirmé jeudi à Sputnik que l'institution avait découvert des incohérences dans l'évaluation de l'équipement pour l'Ukraine, lorsque le "coût de remplacement" était utilisé au lieu de la "valeur comptable nette", entraînant une surestimation de la valeur de l'équipement prélevé sur les stocks américains.Des médias avaient précédemment annoncé que cette surestimation par le Pentagone de la valeur du matériel envoyé en Ukraine s’était élevée à trois milliards de dollars.Paul Gosar, élu républicain de l’Arizona à la Chambre des représentants des États-Unis, estime que les informations selon lesquelles le Pentagone aurait utilisé des astuces comptables pour envoyer plus d'armes à l'Ukraine prouvent que la surveillance par le Congrès de l'aide à l’Ukraine est justifiée.Il a indiqué que les États-Unis devraient se concentrer sur la recherche d'une résolution pacifique du conflit au lieu d'envoyer davantage d'aide militaire à Kiev.Washington et ses alliés prévoient de fournir des F-16Cette reconnaissance intervient à un moment où le Pentagone est soumis à une pression accrue de la part du Congrès pour rendre compte des milliards de dollars qu'il a envoyés en armes, munitions et équipements à l'Ukraine, et où certains élus s'interrogent sur la nécessité de maintenir ce niveau de soutien.Sur ces entrefaites, Washington et ses alliés prévoient en effet de fournir des F-16 à l'Ukraine, même si ces derniers ne proviendront pas forcément des États-Unis, a déclaré un haut responsable de l’administration Biden à NBC.Le Président américain a affirmé vendredi 19 mai au G7 que les États-Unis soutiendraient un effort conjoint avec leurs alliés pour former des pilotes ukrainiens sur des avions de quatrième génération, y compris des F-16, rapporte CNN, citant là encore un haut responsable de l’administration Biden.

états-unis

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

pentagone, états-unis, ukraine, livraisons d'armes