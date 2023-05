https://fr.sputniknews.africa/20230519/une-somme-faramineuse-gaspillee-par-kiev-en-tentant-dabattre-des-kinjal-selon-un-magazine-us--1059344267.html

Une somme faramineuse gaspillée par Kiev en tentant d’abattre des Kinjal, selon un magazine US

Kiev a dépensé pour rien 96 millions de dollars de ses partenaires en tentant d’abattre des missiles hypersoniques russes, selon le magazine Military Watch... 19.05.2023, Sputnik Afrique

Le magazine Military Watch a révélé jeudi 18 mai de nouvelles informations concernant la frappe massive russe sur la capitale ukrainienne Kiev le 16 mai. Celle-ci a impliqué plusieurs classes de missiles, y compris des missiles hypersoniques Kinjal.Military Watch détaille qu’auparavant, il avait été confirmé que seule la station radar, qui assure le commandement et le contrôle de chaque unité Patriot, avait été détruite."Le système Patriot ciblé aurait tiré sans succès 32 intercepteurs sur les missiles balistiques Kinjal qui le visaient, cette salve à elle seule ayant coûté environ 96 millions de dollars", détaille le magazine.Confirmation de la Défense russeMercredi 17 mai, la destruction de cinq lanceurs de missiles antiaériens Patriot et l’endommagement d’une station radar ont été confirmés par la Défense russe."Selon des données confirmées de manière fiable, le 16 mai, à la suite d'une frappe de système de missiles hypersoniques Kinjal sur la ville de Kiev, une station radar multifonctionnelle, ainsi que cinq lanceurs de système de missiles antiaériens Patriot de fabrication américaine, ont été touchés et complètement détruits", a rapporté le ministère russe de la Défense.La partie américaine n’avait pas réagi. Mais l’agence de presse Reuters avait relaté que le système de défense aérienne avait été seulement endommagé.

