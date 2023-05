https://fr.sputniknews.africa/20230519/energies-fossiles-agriculture-moscou-et-addis-abeba-entendent-developper-leurs-liens-1059355034.html

Énergies fossiles, agriculture: Moscou et Addis-Abeba entendent développer leurs liens

Énergies fossiles, agriculture: Moscou et Addis-Abeba entendent développer leurs liens

Durant plus de 125 ans de coopération, la Russie et l'Éthiopie ont conservé de bonnes relations grâce aux bons principes de coopération.

La Russie et l'Éthiopie ont des perspectives de coopération à long terme dans l'extraction de ressources minières, l'énergie, la construction, l'agriculture et les transports, a déclaré ce vendredi Viatcheslav Volodine, président de la chambre basse du Parlement russe (Douma) lors de sa rencontre avec Agegnehu Teshager, président de la Chambre de la fédération, la chambre haute du Parlement de l'Éthiopie.Les compagnies russes sont intéressées par la coopération avec des partenaires éthiopiens, selon lui.Le parlementaire russe a également remercié l'Éthiopie pour le soutien accordé à la Russie au sein des organisations internationales, dont l'Onu.Vers un monde multipolaire"À l'heure actuelle, le système des relations internationales traverse des transformations, un nouveau monde multipolaire et équitable est en train de se former. Il importe pour nous de mener un dialogue selon les principes de respect mutuel, de coopération mutuellement avantageuse, de non-ingérence dans les affaires des États souverains et d'absence de dualité de critères",a indiqué M.Volodine.Et de souligner que la Russie et l'Éthiopie s'en sont toujours tenues à ces principes, ce qui a permis de conserver leurs relations depuis plus de 125 ans.Il a également remercié les députés éthiopiens pour avoir participé à la deuxième conférence parlementaire internationale Russie-Afrique qui a eu lieu en mars dernier à Moscou.

