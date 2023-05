https://fr.sputniknews.africa/20230519/aide-de-3-mds-de-dollars-au-ghana-ou-va-reellement-largent-1059354868.html

Aide de 3 mds de dollars au Ghana: où va réellement l'argent?

Aide de 3 mds de dollars au Ghana: où va réellement l'argent?

Alors que les institutions financières internationales tentent de renflouer les pays endettés d'Afrique ou annuler leurs dettes, la première chose à faire... 19.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-19T16:41+0200

2023-05-19T16:41+0200

2023-05-19T16:54+0200

ghana

afrique subsaharienne

ouganda

fonds monétaire international (fmi)

prêt

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/0c/1045587973_0:203:1920:1283_1920x0_80_0_0_4177f158e54a2168fe6db658bb148dc3.jpg

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le 17 mai un prêt de trois milliards de dollars de renflouement pour le Ghana. Ce financement permettrait à Accra de faire face à l’aggravation de la crise économique et de la dévaluation de sa devise. Sputnik en a parlé avec la Dr. Anne Abaho, chargée de cours en relations internationales et études de sécurité à l'université de Nkumba, en Ouganda. La majeure partie des pays d'Afrique subsaharienne, dont le Ghana ou le Nigeria, bénéficient d'un plan de sauvetage sous forme d'une annulation de la dette, a-t-elle indiqué. Mais, selon elle, c'est dans l'intérêt des institutions financières, en particulier du FMI et de la Banque mondiale, de savoir où va réellement l'argent lorsqu'ils renflouent tel ou tel pays.Selon l'experte, "le plus grand défi est que l'argent n'est pas réellement investi dans le capital humain". Il ne va pas dans les secteurs qui aident à développer les marchés, l'éducation, les services de santé, l'accès à l'eau potable. Pour faire en sorte que les gens bénéficient de ces aspects sociaux."Je pense donc que le renflouement ne rapportera pas forcément grand-chose au Ghana", conclut Mme Abaho. Ces institutions financières devraient dire au Ghana de montrer quels changements il va apporter en termes de développement grâce à l'argent, qui aurait dû être payé sous forme de dette.Libéraliser le marchéLa spécialiste estime en outre que la communauté internationale peut également aider les pays en développement "en leur offrant un commerce équitable et un accès aux marchés internationaux". Pour ce faire, "le FMI, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du commerce ont vraiment besoin d'amener les pays africains et les autres pays en développement autour d'une table ronde pour négocier avec les pays occidentaux, avec les pays scandinaves, avec les pays asiatiques" sur la manière dont les Africains peuvent accéder aux marchés de ces pays.Bref, le renflouement ou l'annulation des dettes "ne garantit aucun changement sur le terrain pour le pays qui a bénéficié d'une telle décision", estime la spécialiste. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne devraient pas faire tout cela. "Mais nous devrions voir où cet argent va réellement", insiste-t-elle.

ghana

afrique subsaharienne

ouganda

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ghana, afrique subsaharienne, ouganda, fonds monétaire international (fmi), prêt, opinion