Сette monnaie africaine devient la plus performante au monde face au dollar

Сette monnaie africaine devient la plus performante au monde face au dollar

18.05.2023

Une véritable résurrection. Au fond du gouffre en 2022, le cedi a entrepris un drôle de rallye vers les sommets. La monnaie ghanéenne est ainsi devenue la plus performante au monde face au dollar sur ces six derniers mois, rapporte Bloomberg.Face au billet vert, la devise a bondi de 33% depuis novembre, soit le gain le plus important parmi les 150 monnaies analysées par le média. Les obligations en dollars du Ghana ont aussi enregistré de gros gains, avec un rendement de près de 12%.Un redressement d’autant plus spectaculaire que le cedi avait entamé une dégringolade début 2022, perdant plus de 55% de sa valeur face au dollar au cours de l’année. En octobre, Bloomberg en faisait justement la monnaie la moins performante face à la devise américaine.Une relance économique?Ce réveil du cedi est lié aux espoirs en un potentiel plan de sauvetage du Fonds monétaire international (FMI), évalué à 3 milliards de dollars, poursuit le média. En 2022, le pays a enregistré une dette de 58 milliards de dollars, représentant près de 105% de son PIB.L’institution a approuvé le programme sur trente-six mois ce 17 mai, autorisant un premier décaissement immédiat de 600 millions de dollars.Des réformes sont désormais attendues pour assainir les finances publiques et procéder à certains ajustements dans des secteurs économiques porteurs comme l’énergie ou le cacao, explique un communiqué de l’institution.Deuxième producteur mondial de cacao, le Ghana semble avoir quelques atouts dans sa manche pour se remettre à flots.Le pays possède aussi l’un des environnements d’affaires les plus sains d’Afrique, rapportait récemment une étude de la Standard Bank, le plus gros établissement bancaire du continent.

