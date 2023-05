Quels sont les pays africains avec le meilleur environnement d’affaires?

https://fr.sputniknews.africa/20230510/quels-sont-les-pays-africains-avec-le-meilleur-environnement-daffaires-1059169583.html

Les affaires sont les affaires. Mais il est sans doute plus aisé de commercer dans certains États que dans d’autres. La Standard Bank, plus gros établissement bancaire d’Afrique, a ainsi,publié son Africa Trade Barometer, qui identifie les écosystèmes commerciaux les plus propices en 2022.L’Afrique du Sud est en tête du classement. Le pays s’appuie notamment sur un accès au crédit plus facile qu’ailleurs. Une donnée importante par exemple pour les échanges transfrontaliers, où les délais de fabrication longs, le transport et la vente des marchandises peuvent épuiser une trésorerie avant qu’un chiffre d’affaires ne soit généré. Obtenir un crédit permet de lisser ces risques, souligne la Standard Bank.Le Ghana reste le second pays le plus propice aux affaires, selon cette enquête. Mais il est sur une dynamique négative, la confiance des entreprises y est en berne, les conditions de crédits se sont resserrées et le soutien du gouvernement au commerce laisse désormais à désirer. La monnaie locale, le Cédi, a également plongé ces derniers mois, au point de devenir la devise la moins performante face au dollar, soulignait Bloomberg en octobre 2022.Le podium est complété par la Namibie, qui subit cependant un ralentissement dans ces échanges avec les marchés étrangers, y compris avec ses partenaires du continent.Optimisme en Angola et en ZambieAu rayon des plus fortes progressions, la Zambie gagne 10 points par rapport au précédent baromètre. Les efforts du nouveau gouvernement pour relancer l’économie jouent sans doute sur l’optimisme des entreprises, selon la Standard Bank.L’Angola a aussi fait un bond, dans le sillage de la hausse des prix du pétrole. Celle-ci a entraîné une plus grande liquidité en dollars, aidant à payer les importations dont le pays reste très dépendant.Une autre étude de la Fondation Mo Ibrahim affirmait récemment que le marché africain possédait de nombreuses qualités pour devenir incontournable dans les années à venir. À travers la Zone de libre-échange continentale africaine (Zleca), le continent abrite 1,4 milliard d’habitants, soit près de 20% de la population mondiale. L’Afrique détient également des ressources naturelles nécessaires pour les technologies renouvelables et pourrait représenter un capteur important de l’économie verte, si les déficits d'infrastructures étaient comblés.

