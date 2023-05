https://fr.sputniknews.africa/20230517/lafrique-doit-prendre-part-aux-grandes-decisions-de-ce-monde-selon-la-chef-de-la-diplomatie-de-rca-1059313386.html

L'Afrique doit prendre part aux grandes décisions de ce monde, selon la chef de la diplomatie de RCA

La République Centrafricaine s’est montrée très active récemment sur le plan diplomatique. Sylvie Baïpo-Temon, sa ministre des Affaires étrangères, a exposé... 17.05.2023, Sputnik Afrique

L'Afrique doit prendre part aux grandes décisions de ce monde, selon la chef de la diplomatie de RCA La République Centrafricaine s’est montrée très active récemment sur le plan diplomatique. Sylvie Baïpo-Temon, sa ministre des Affaires étrangères, a exposé, dans un entretien exclusif à Sputnik Afrique, les attentes du pays quant au deuxième sommet Russie-Afrique et la place que devrait occuper le continent africain dans un monde multipolaire.

"Nous avons déjà une cordiale relation [avec la Russie, ndlr] aujourd'hui, avec comme appui le domaine sécuritaire. Mais nous avons exprimé depuis le premier forum notre volonté de pouvoir diversifier cette coopération. Et cette diversification est déjà en marche parce que nous avons un certain nombre de travaux sur différents sujets: des sujets judiciaires, des sujets concernant les aspects énergétiques, miniers et autres. Donc, nous allons continuer à échanger, à discuter sur tout ce qui relève des intérêts communs", a déclaré Sylvie Baïpo-Temon, ministre centrafricaine des Affaires étrangères."L'Afrique aujourd'hui est en quête de revendiquer une meilleure position, une position qui est en relation avec sa démographie, ses capacités économiques et liée au fait qu'elle détient la plupart des ressources naturelles dont le monde a besoin. [… ] L'Afrique doit prendre part aux grandes décisions de ce monde", estime-t-elle.Retrouvez également dans ce numéro:- Yamb Ntimba, économiste, écrivain et philosophe camerounais sur le lancement d’une monnaie numérique au Zimbabwe.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- L’économie tunisienne en croissance au premier trimestre 2023;- Paris justifie son refus de rompre un contrat sur l’uranium avec la Russie;- Un diplomate russe révèle ce qu’il se passera lors du prochain sommet Russie-Afrique.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

