Ces dirigeants d’entreprises africaines dans le top-100 des leaders du tourisme

Neuf dirigeants de sociétés africaines dans le domaine du tourisme et du voyage au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sont inclus dans la liste des 100 leaders... 16.05.2023, Sputnik Afrique

Forbes Middle East vient de publier le classement 2023 des 100 leaders du tourisme et du voyage dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Neuf places de la liste sont occupées par des dirigeants d’entreprises africaines. Cette liste couvre l’ensemble de l’écosystème du voyage, que ce soit l’aviation, les hôtels, les destinations ou les autorités de développement du tourisme.Ainsi, le président et directeur général de la société égyptienne EGYPTAIR Holding Company, Yehia Zakaria Ismail, est classé à la 13e position en MENA, et à la première pour l’Afrique.Quatre de ses compatriotes sont aussi présents dans la liste. Le PDG de la société Talaat Moustafa Group Holding, Hisham Talaat Moustafa, s’est positionné à la 45e place. Le directeur général exécutif de Holding Company for Tourism and Hotels, Adel Waly, est arrivé à la 52e, immédiatement suivi du PDG d’Air Cairo, Hussein Sherif Fahmi. La 69e position appartient alors à Hossam el-Shaer, fondateur et président des entreprises SUNRISE Resorts and Cruises et SkyMax Holidays.Le podium du MaghrebEn outre, trois Marocains font partie des leaders du Top-50 du classement. Il s’agit d’Adel el-Fakir, le directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme qui vient à la 18e place, Habiba Laklalech, la directrice générale de l’Office national des aéroports à la 32e et du PDG de Royal Air Maroc, Abdelhamid Addou, qui se retrouve 41e.Un Algérien figure aussi dans la liste. C’est le PDG d’Air Algérie, Yacine Benslimane, classé 34e.Pour établir cette liste, le magazine américain a pris en compte la taille de la société, notamment les revenus et la valeur des investissements et des actifs, la propriété des actifs, ainsi que l'expérience, la désignation et les réalisations du chef d’entreprise. Tous les individus devaient être établis au Moyen-Orient.

