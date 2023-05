https://fr.sputniknews.africa/20230515/une-concentration-de-neonazis-ukrainiens-frappee-par-des-artilleurs-russes-dans-le-donbass-1059265433.html

Une concentration de néonazis ukrainiens frappée par des artilleurs russes dans le Donbass

Un point de déploiement du bataillon nationaliste Azov* a été ciblé par les artilleurs russes dans le Donbass, a fait savoir un représentant du ministère russe... 15.05.2023, Sputnik Afrique

Des artilleurs russes ont frappé une base temporaire du bataillon nationaliste Azov* dans la République populaire de Donetsk, a déclaré à Sputnik Vadim Astafiev, chef du centre de presse du district militaire Sud.En conséquence, les troupes russes ont détruit un dépôt de munitions ennemi, sept unités de véhicules militaires, deux positions de tir d'artillerie ukrainiennes et un mortier de calibre 120 mm, selon cette source.En outre, l'aviation de l’armée russe a ciblé un point de déploiement temporaire d’un autre bataillon de Kiev dans le village de Krasnoïe."Torture de civils"Le bataillon ukrainien Azov* est considéré comme organisation terroriste par la Cour suprême russe.D’après des faits établis par la justice russe, ses combattants utilisent des moyens et méthodes de guerre interdits, dont la torture et l’assassinat de civils, voire d'enfants.*Organisation terroriste interdite en Russie

