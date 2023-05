https://fr.sputniknews.africa/20230509/drame-a-marioupol-il-y-a-neuf-ans-retour-sur-la-fusillade-du-jour-de-la-victoire-1059087362.html

Drame à Marioupol il y a neuf ans: retour sur la fusillade du Jour de la Victoire

Le 9 mai 2014, des unités spéciales ukrainiennes dont le régiment Azov* ont ouvert le feu contre les policiers de Marioupol qui avaient refusé de disperser un... 09.05.2023, Sputnik Afrique

Censé célébrer l’anniversaire de la Victoire sur l’Allemagne nazie, le 9 mai 2014 est devenu particulièrement sombre pour la ville de Marioupol, qui faisait alors partie de l’Ukraine. Retraçons les détails des affrontements ayant entraîné la mort de quelques dizaines de personnes.Protestations réprimées par KievEn mai 2014, l’Ukraine traversait, depuis plus de cinq mois, une crise profonde gouvernementale et civile. Des manifestations ont éclaté suite à la décision des autorités du pays de suspendre la préparation de l’accord d’association entre l’Ukraine et l’Union européenne. Appelés Euromaïdan, ces rassemblements ont conduit au coup d’État à Kiev en février et à l’arrivée au pouvoir de Piotr Porochenko, Président pro-européen.Des actes de discrimination et des persécutions de la population russophone par des radicaux de droite ont suivi ce changement de régime en Ukraine.En avril de la même année, Kiev a lancé une opération de force dans les villes et régions opposées au coup d’État. Des unités spéciales Oméga ont été déployées près de Marioupol, la deuxième ville la plus peuplée de la région de Donetsk.La ville vivait sous le double pouvoir des pro- et anti-Maïdan depuis fin mars 2014. Après avoir protesté contre leur maire, Youri Khotloubeï, les habitants de Marioupol ont choisi leur gouverneur populaire, Dmitri Kouzmenko.Une date sanglanteLe 9 mai, une manifestation pacifique se tenait dans la ville en l’honneur du 69e anniversaire de la Victoire sur le Troisième Reich nazi. Un référendum visant l’indépendance de la région était prévu pour le 11 mai.À quelques jours de ces événements, le chef de la police locale avait ordonné de disperser le rassemblement programmé pour le 9 mai, autorisant même de faire recours aux armes à feu.Mais les policiers locaux ont refusé d’obtempérer. Leur chef, Valeri Androschouk, a alors tiré contre ses administrés, en blessant plusieurs d’entre eux, selon quelques informations, et s’est barricadé dans son bureau. Ensuite, il a appelé une unité de la garde nationale ukrainienne dont le fameux bataillon Azov* sous prétexte que les sympathisants de l’indépendance avaient commencé à prendre d’assaut le siège de la police municipale.Arrivés à bord de blindés, les forces de sécurité ont tiré à bout portant sur les policiers et le bâtiment qu’ils défendaient. Les véhicules de combat ont commencé à circuler dans la ville en tirant sur les gens. Dans les rues, des gens ont construit des barricades et des barrages pour tenter de stopper les blindés.Le siège de la police a été incendié, tout comme le bâtiment du conseil municipal, touché par des flammes. Selon le régime de Kiev, au moins 13 personnes ont été tuées. De leur côté, les autorités populaires ont fait état d’une quarantaine de victimes dont des policiers et des civils, ainsi que de plusieurs centaines de blessés.Ville devenue russeDeux jours plus tard, un référendum sur l’indépendance de la République populaire de Donetsk (RPD) s’est tenu à Marioupol. La souveraineté de la région a été soutenue par 92,71% des votes, avec un taux de participation de 43,45%.Cependant, le 13 juin 2014, la ville est passée sous le contrôle des forces de l’ordre ukrainiennes. Au cours de l’opération militaire spéciale lancée par la Russie le 24 février 2022, Marioupol a été le théâtre d’intenses et violents combats. Le 21 avril, elle a été libérée par les troupes russes et de la RPD.Après un référendum sur le rattachement à la Russie, survenu fin septembre 2022, la ville a intégré la Fédération de la Russie, en tant que partie de la RPD. Trois autres régions libérées, notamment la République populaire de Lougansk, les régions de Zaporojié et de Kherson, sont également devenues russes.*Organisation terroriste interdite en Russie

