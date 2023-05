https://fr.sputniknews.africa/20230514/zelensky-aurait-voulu-frapper-un-oleoduc-alimentant-leurope-et-le-territoire-russe-1059253938.html

Zelensky aurait voulu frapper un oléoduc alimentant l’Europe et le territoire russe

Zelensky aurait voulu frapper un oléoduc alimentant l’Europe et le territoire russe

Le chef de Kiev aurait eu des plans macabres, dont l’invasion de certains villages russes et l’explosion du pipeline Droujba qui fournit du pétrole russe à la... 14.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-14T19:45+0200

2023-05-14T19:45+0200

2023-05-14T19:45+0200

russie

europe

ukraine

volodymyr zelensky

oléoduc

territoire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104160/69/1041606933_0:139:1927:1223_1920x0_80_0_0_aa317bb2771118c80cdb492311841433.jpg

Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé à huis clos de faire sauter l'oléoduc Droujba et d'occuper des territoires frontaliers russes, a relaté The Washington Post, citant des documents du Pentagone ayant fuité en ligne.D’après un document "top secret", M.Zelensky aurait fait de telles propositions lors d’une réunion tenue fin janvier. L'objectif de ces mesures serait "de donner à Kiev un levier de pression pour négocier avec Moscou", indique cette source.Frapper avec des missilesLors d’une autre réunion, le Président ukrainien a exprimé son inquiétude au fait que Kiev n’avait pas de missiles à longue portée, selon un autre texte cité par le Washington Post. Cette réunion s’est tenue avec Valeri Zaloujny, commandant en chef de l’armée ukrainienne.M.Zelensky aurait déploré que les armes ukrainiennes ne soient pas capables d’atteindre les lieux de cantonnement des troupes russes en Russie ni quoi que ce soit pour les attaquer. Suggérant ensuite que Kiev attaque des sites de déploiement non spécifiés à Rostov-sur-le-Don, une région de l’ouest de la Russie, en utilisant des drones.Les documents classifiés publiés sur la plate-forme de messagerie Discord et obtenus par le Washington Post, décrivent le Président ukrainien comme un dirigeant aux instincts agressifs, ce qui ne correspond pas à son image publique d’homme d’État calme et stoïque résistant à l’opération spéciale russe.Londres avait, le 11 mai, annoncé la livraison de missiles Storm Shadow d’une portée supérieure à 250 km à Kiev, qui les a déjà utilisés les 12 et 13 mai, provoquant des destructions et faisant des blessés parmi les civils.

russie

europe

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, europe, ukraine, volodymyr zelensky, oléoduc, territoire