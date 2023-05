Trois footballeurs du Toulouse FC, dont deux Africains, boudent un match à cause de symboles LGBT

https://fr.sputniknews.africa/20230514/trois-footballeurs-du-toulouse-fc-dont-deux-africains-boudent-un-match-a-cause-de-symboles-lgbt-1059251228.html

Le Marocain Zakaria Aboukhlal, le Malien Moussa Diarra et le Bosnien Saïd Hamulic ont choisi de ne pas participer à un match en France. En cause: les maillots... 14.05.2023, Sputnik Afrique

Trois footballeurs du Toulouse FC français (Ligue 1) sont absents ce 14 mai à un match opposant leur club, vainqueur actuel de la Coupe de France, au FC Nantes.La raison: ces sportifs ne veulent pas porter de maillots arborant les couleurs de l'arc-en-ciel, symbole LGBT, a révélé le 13 mai La Dépêche.Il s’agit de Zakaria Aboukhlal, ailier marocain, Moussa Diarra, défenseur malien, et Saïd Hamulic, attaquant d’origine bosnienne.Farès Chaïbi, milieu offensif algérien, a également refusé de participer, selon le quotidien. Le sportif a finalement changé d’avis et est bien présent sur le terrain, d’après la composition de joueurs affichée par le club. Par contre, Zakaria Aboukhlal et Saïd Hamulic avaient opposé un refus ferme, écrit La Dépêche.Ce n’est pas la première fois que des footballeurs évoluant dans des clubs français refusent de porter des maillots floqués aux symboles LGBT. Récemment, le joueur de Guingamp (Ligue 2) Donatien Gomis a fait ce choix.Les couleurs de l'arc-en-ciel sur les maillots sont une initiative de la Ligue de football professionnel française mise en place depuis trois saisons pour lutter contre l'homophobie.

