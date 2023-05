La Russie accusée d’ingérence électorale en Turquie, le Kremlin répond

https://fr.sputniknews.africa/20230514/la-russie-accusee-dingerence-electorale-en-turquie-le-kremlin-repond-1059246193.html

Les propos du chef de l’opposition turque au sujet d’une prétendue intervention russe dans l’élection présidentielle en Turquie sont tout à fait erronés, selon... 14.05.2023, Sputnik Afrique

La Russie réfute les accusations de l’opposition turque d’ingérence dans l’élection présidentielle du pays, a indiqué le 13 mai le porte-parole du Président russe."Le leader de l’opposition disait en disposer de preuves. Mais il ne les a toujours pas présentées. Nous sommes certains qu’il ne pourra pas le faire, car elles n’existent pas en réalité", ajouté M.Peskov.Ingérence USDe son côté, le ministre turc de l’Intérieur a récemment informé d’une ingérence américaine dans le processus électoral.À ce sujet, le ministre a cité l’exemple d’un autre candidat, le président du Parti de la Nation, Muharrem Ince. Il s’est retiré de l’élection trois jours avant le vote. Expliquant sa décision, il a déclaré avoir subi des pressions sous la forme de diverses provocations, accusations et désinformations.Selon le ministre Soylu, c’est le Président Biden qui est derrière toutes les actions qui ont pour mission de faire partir M.Erdogan. En effet, le chef d’État américain a dit lors de sa campagne présidentielle en janvier 2020 que Washington devrait encourager les opposants d’Erdogan à gagner aux élections.Tenue du voteCe dimanche 14 mai, la Turquie choisit son treizième Président de la République. Les bureaux de vote fermeront à 17h00 (heure locale).Polarisé entre les deux principaux candidats, le Président Recep Tayyip Erdogan, 69 ans, au pouvoir depuis vingt ans, et son adversaire Kemal Kiliçdaroglu, 74 ans, à la tête du parti social-démocrate et laïque CHP, le pays doit accorder à l'un des deux au moins 50% des voix plus une pour assurer sa victoire au premier tour. Dans le cas contraire, le second tour aura lieu le 28 mai.

