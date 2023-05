https://fr.sputniknews.africa/20230512/presidentielle-turque-ankara-accuse-washington-dinterferences-1059206676.html

Présidentielle turque: Ankara accuse Washington d’interférences

Présidentielle turque: Ankara accuse Washington d'interférences

Washington met son grain de sel dans les élections présidentielles turques et les influence, a affirmé le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu.

international

turquie

élection présidentielle

élections

recep tayyip erdogan

états-unis

ingérence

Les États-Unis fourrent-ils leur nez dans les affaires politiques turques? C’est en tout cas ce qu’a déclaré le ministre de l’Intérieur Süleyman Soylu, qui a accusé Washington de peser sur les élections présidentielles.Le responsable a en particulier rappelé la défection de dernière minute de Muharrem Ince, qui avait remporté 30% des voix contre Recep Tayyip Erdoğan en 2018. Le président du Parti de la Nation avait étonnamment retiré sa candidature ce 11 mai, trois jours avant le vote. Le fruit de manœuvre américaine, selon le ministre de l’Intérieur.Muharrem Ince avait notamment mentionné des fausses vidéos et photos pornographiques pour justifier son retrait de dernière minute. Des médias apparus sur un site israélien, où le visage du responsable aurait été, selon lui, ajouté.Ce n’est pas la première fois que Süleyman Soylu critique la prédominance américaine. Mi-avril, le ministre avait déjà déclaré que Washington se servait de l’Europe comme d’un "pion", au point que celle-ci n’avait même plus d’existence propre désormais.Suffrages indécisLes élections présidentielles turques se dérouleront le 14 mai, en même temps que les législatives. Un second tour est prévu le 28 mai si aucun candidat n'obtient 50% des suffrages. Le Président en place Tayyip Erdogan devrait se disputer la victoire avec le kémaliste Kemal Kiliçdaroglu, à la tête d’une coalition de six partis.Un récent sondage de l’institut Konda créditait Kiliçdaroglu de 49,3% des suffrages au premier tour, contre 43,7 % pour Erdogan.

turquie

états-unis

