L’Europe "n’existe pas" et n’est qu’un "pion" américain en Afrique, selon un ministre turc

L’Europe est un pion des États-Unis en Afrique, alors que Washington, et l’Occident en général, est en train de perdre sa crédibilité depuis le début du XXIe siècle, a déclaré le ministre Süleyman Soylu, ministre turc de l’Intérieur du pays, lors d’une rencontre organisée à Istanbul le 16 avril, à l’approche des élections présidentielle et législatives en Turquie, relate le quotidien Aydınlık.Selon lui, tous les pays africains détestent les États qui les exploitent et se tournent vers leurs langues locales, a-t-il lâché, toujours selon Aydinlik.Ces déclarations viennent après que le Président turc avait refusé, début avril, de s’entretenir davantage avec l’ambassadeur américain en Turquie, après que ce dernier avait rencontré le chef de l’opposition turque, candidat, comme M.Erdogan, à l’élection présidentielle du 14 mai."Nous devons donner une leçon à l'Amérique lors de cette élection", avait alors réagi Recep Tayyip Erdogan.

