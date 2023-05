Bataille d’Artiomovsk: l’armée russe repousse toutes les attaques de Kiev

https://fr.sputniknews.africa/20230514/bataille-dartiomovsk-larmee-russe-repousse-toutes-les-attaques-de-kiev-1059250065.html

Les forces armées de Kiev ont tenté plusieurs fois sans succès de percer la ligne de défense russe dans les alentours d’Artiomovsk (Bakhmout), en ces dernières... 14.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-14

2023-05-14T15:39+0200

2023-05-14T15:39+0200

Les troupes russes ont repoussé toutes les tentatives ukrainiennes de contre-attaquer près de la ville d’Artiomovsk (Bakhmout), a fait savoir ce 14 mai le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien de l’opération militaire.Aucune percée de la défense russe n’a été constatée, a précisé l’instance.Deux officiers russes ont été tués lors d’une contre-attaque près du village de Krasnoé, sur le même axe. Il s’agit du commandant de brigade motorisée Viatcheslav Makarov et du chef adjoint de travail politico-militaire Evgueny Brovko.Les forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 400 hommes tués ou blessés sur l’axe de Soledar et d’Artiomovsk. Parmi les armements détruits figurent 12 chars, 18 véhicules de combat d’infanterie, deux véhicules blindés et un obusier D-20.Appuyées par des détachements aéroportés, les unités d’assaut russes ont aussi poursuivi en ces dernières 24 heures leur combat visant à la libération des quartiers de l’ouest de la ville.Prise d’ArtiomovskLes combats pour le contrôle d’Artiomovsk se poursuivent depuis août 2022. Cette ville de la République populaire de Donetsk (RPD) est un point d'approvisionnement important pour les forces ukrainiennes dans le Donbass.Ces dernières semaines, les unités militaires russes progressent à l’ouest de la ville, prenant le contrôle de multiples quartiers. En mai, les forces armées ukrainiennes ont entrepris plusieurs tentatives de contre-offensives, lesquelles ont été repoussées. L’une des plus marquantes a eu lieu le 11 mai, lorsque l’ennemi a réalisé 26 attaques sur une longueur de plus de 95 km.

