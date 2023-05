https://fr.sputniknews.africa/20230512/la-defense-russe-detaille-une-offensive-ukrainienne-du-11-mai-pres-dartiomovsk-1059203102.html

La Défense russe détaille une offensive ukrainienne du 11 mai près d'Artiomovsk

Selon la Défense russe, les forces armées ukrainiennes ont entrepris 26 attaques sur l'axe de Soledar le 11 mai, impliquant plus de 1.000 militaires et jusqu'à... 12.05.2023, Sputnik Afrique

L'armée de Kiev a entrepris jeudi 26 attaques sur l'axe de Soledar, le long de la ligne de contact sur une longueur de plus de 95 km. Les attaques ont impliqué plus de 1.000 militaires et jusqu'à 40 chars, a annoncé ce vendredi le ministère russe de la Défense. Toutes les attaques ont été repoussées et aucune percée de la défense des troupes russes n’a eu lieu, assure-t-il.La défense antiaérienne russe a en outre intercepté en 24 heures trois projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS et Ouragan et 25 drones ukrainiens. Lors de l'opération spéciale ont également été détruits un dépôt de carburant près de la ville de Zaporojié, un radar de contre-batterie AN/TPQ-36 dans la région de Kharkov et un système de reconnaissance d'artillerie Zoopark-1 dans la région de Dniepropetrovsk.

