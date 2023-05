https://fr.sputniknews.africa/20230513/une-clef-de-comprehension-du-conflit-ukrainien-proposee-par-un-economiste-us-1059222663.html

Une clef de compréhension du conflit ukrainien proposée par un économiste US

2023-05-13T10:06+0200

2023-05-13T10:06+0200

2023-05-13T10:07+0200

Afin de mieux comprendre la position de la Russie, qui a lancé le 24 février 2022 son opération militaire en Ukraine, il faut comparer ce pays au Mexique, propose l'économiste américain Jeffrey Sachs, classé par le magazine The Economist parmi les trois économistes vivants les plus influents.La raison principaleLe conflit actuel en Ukraine "pouvait être évité à différentes étapes, car d’abord les leaders soviétiques, puis russes ont plusieurs fois répété: "N’étendez pas l'Otan à l'Ukraine", martèle-t-il.La principale raison du conflit est la certitude de l'Otan qu'il peut englober les pays d’Europe de l’Est.Mettre des limites à l’élargissement de l’OtanFin des années 1980, les États-Unis ont promis à la Russie de ne pas élargir l’Otan, indique l’économiste. Cependant, de tels projets sont apparus dès 1992, et Washington a examiné la question de l'admission de l'Ukraine dans l'Alliance. Cela n'a jamais été annoncé officiellement, mais tout cela peut être appris à partir des archives, a-t-il souligné.Jeffrey Sachs a souligné que la seule façon de mettre fin au conflit ukrainien est de mener des négociations basées sur le rejet de l'élargissement de l'Otan. Sinon, les hostilités pourraient se transformer en conflit nucléaire ou s'éterniser.

