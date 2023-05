https://fr.sputniknews.africa/20230513/la-premiere-economie-africaine-mise-sur-la-blockchain-1059232815.html

La première économie africaine mise sur la blockchain

La première économie africaine mise sur la blockchain

Le Nigeria, l’un des pays les plus dynamiques d’Afrique, a approuvé sa politique nationale sur la blockchain. L’économie basée sur cette technologie facilitera... 13.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-13T17:12+0200

2023-05-13T17:12+0200

2023-05-13T17:12+0200

afrique subsaharienne

nigeria

cryptomonnaie

économie

blockchain

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/04/1056399338_0:30:2736:1569_1920x0_80_0_0_b016896e08bca8237db3f323fba0de5f.jpg

Le gouvernement nigérian, le Conseil exécutif fédéral, a approuvé la politique nationale sur la blockchain, a annoncé le 3 mai le ministère de la Communication et de l’Économie digitale.D’après le ministère, la mise en œuvre d’une telle politique aura un effet positif sur les secteurs public et privé du pays.L’économie alimentée par la blockchain garantie des transactions sécurisées, le partage de données et un échange de qualité entre les personnes, les entreprises et le gouvernement, "améliorant ainsi l'innovation, la confiance, la croissance et la prospérité pour tous", explique le ministère.Ce projet, pas encore dévoilé en détail, est conforme à la stratégie nationale de l'économie numérique (NDEPS), lancée par le Président du pays Muhammadu Buhari fin 2019.Malgré ce nouveau projet, les transactions utilisant la cryptomonnaie restent illégales au Nigeria. En 2021, les autorités les ont interdites bien que ce pays africain ait compté l'un des plus grands nombres d'utilisateurs de ces monnaies numériquesau monde.

afrique subsaharienne

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, nigeria, cryptomonnaie, économie, blockchain