https://fr.sputniknews.africa/20230513/la-flotte-russe-de-la-mer-noire-celebre-son-240e-anniversaire--video-1059220484.html

La flotte russe de la mer Noire célèbre son 240e anniversaire – vidéo

La flotte russe de la mer Noire célèbre son 240e anniversaire – vidéo

Fondée en 1783, la flotte russe de la mer Noire fête ce 13 mai son 240e anniversaire. Cette formation opérationnelle et stratégique de la marine russe permet... 13.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-13T08:51+0200

2023-05-13T08:51+0200

2023-05-13T08:52+0200

russie

flotte russe de la mer noire

anniversaire

navires

fête

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/0d/1059220098_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_6cced729e8d697be70cb402714e6795f.jpg

Ce 13 mai, la flotte russe de la mer Noire célèbre son 240e anniversaire. Cette fête a été instituée sur ordre du commandant en chef de la marine russe le 15 juillet 1996 dans un texte intitulé "sur l'introduction de jours fériés annuels et de journées professionnelles par spécialité".La flotte concernée est née le 13 mai 1783, lorsqu'une escadre de cinq frégates et huit autres navires de la flottille d'Azov sont arrivés dans la baie d'Akhtiarsk, sur la côte sud-ouest de la péninsule de Crimée. À partir de ce moment, les forces navales du sud de la Russie ont été désignées sous le nom de flotte de la mer Noire.Il s’agit d’une formation opérationnelle et stratégique de la marine russe en mer Noire. Elle permet d'assurer la sécurité militaire de la Russie au sud du pays.Elle protège les intérêts économiques russes dans la région, assure la sécurité de la navigation et met en œuvre les actions de politique étrangère du gouvernement dans les zones économiquement importantes de l'océan mondial (visites, visites d'affaires, exercices conjoints, actions dans le cadre des forces de maintien de la paix, etc.).Pendant la Seconde Guerre mondiale, ses glorieuses traditions de combat ont aidé les marins de la mer Noire à tenir jusqu’au bout pour la défense d'Odessa et de Sébastopol, pour la défense du Caucase, pendant les opérations de débarquement de Kertch et de Théodosie, en Crimée. À l’époque, les marins ont fait couler plus de 800 navires, bateaux et embarcations ennemis. Ils ont aussi mené 24 opérations de débarquement, a indiqué le ministère russe de la Défense.Des navires en renfortTrois petits navires lance-missiles Karakourt, ainsi qu'un patrouilleur, seront ajoutés à la flotte concernée en 2023, a déclaré son commandant, le vice-amiral Viktor Sokolov, dans une interview accordée au journal de la Défense russe Krasnaïa zvezda. Les Karakourt sont armés de missiles de croisière Kalibr de haute précision et à longue portée.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, flotte russe de la mer noire, anniversaire, navires, fête