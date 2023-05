https://fr.sputniknews.africa/20230513/ce-produit-russe-dont-les-usa-ne-peuvent-pas-se-passer-selon-un-media-americain-1059236954.html

Les USA ne peuvent pas se passer de ce produit russe, selon un média américain

Les USA ne peuvent pas se passer de ce produit russe, selon un média américain

La Russie, bien que visée par de nombreuses sanctions occidentales, y compris américaines, possède un produit dont Washington ne peut pas se passer, selon... 13.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-13T21:46+0200

2023-05-13T21:46+0200

2023-05-13T22:33+0200

russie

états-unis

combustible nucléaire

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101926/33/1019263325_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_1c8f3bf831731cd54e02360bdedd95a8.jpg

Les États-Unis dépendent toujours de la Russie en ce qui concerne l’approvisionnement en matières premières essentielles, notamment en combustible nucléaire, affirme le magazine américain Newsweek.Washington a importé du combustible nucléaire russe pour environ un milliard de dollars en 2022, selon un rapport du Wall Street Journal relayé par Newsweek. L'enrichissement de l'uranium est un processus hautement spécialisé qui ne peut être réalisé que dans certains pays, comme la Russie dont les réserves d'uranium sont parmi les plus grandes au monde, ajoute ce média.Selon Steven Nesbit, président sortant de l’American Nuclear Society, cité par le magazine, bien que les États-Unis soient autosuffisants dans la fabrication de l’uranium et son traitement, les capacités américaines de conversion et d’enrichissement sont une autre affaire.

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, états-unis, combustible nucléaire, international