Les blindés occidentaux feront face à un char russe révolutionnaire en Ukraine, selon Le Figaro

Les chars occidentaux livrés à Kiev pourraient se retrouver face à des T-14 Armata russes sur le champ de bataille. Un blindé décrit comme une "révolution... 12.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-12T16:09+0200

La Russie pourrait abattre une nouvelle carte en Ukraine. Face aux blindés occidentaux livrés à Kiev, Moscou pourrait en effet envoyer ses nouveaux chars T-14 Armata. Un char dernier cri, qui présente plusieurs innovations majeures, en faisant une "révolution technologique" admet Le Figaro.Le fleuron de l’armée russe se compose notamment d’une tourelle inhabitée. L’équipage se trouve en effet assis à l’avant du blindé, dans une capsule spéciale d’où il téléguide la tourelle. Cette disposition permet d’éloigner les tankistes des munitions et du carburant, ce qui "augmente fortement les chances de survie si la coque venait à être touchée", selon Le Figaro.Autre atout de taille: le blindage réactif, capable de contrer certains obus et charges creuses de gros calibre. Il est composé de plusieurs couches, dont la première explose à l’impact, avant que le projectile n’atteigne le blindage principal.Le T-14 Armata est en outre équipé d’un canon de 125 mm, plus puissant que ceux des traditionnels T-72 et T-90.Vers la robotisation totale?Ce bijou de technologie pourrait d’ailleurs connaître de nouvelles avancées, puisque les concepteurs ont mentionné une robotisation totale. Ce qui pourrait conduire le T-14 à devenir un véhicule autonome, semblable à un drone. La Russie a d’ailleurs déjà déployé des véhicules entièrement autonomes en Ukraine: les robots Marker, équipés de dispositifs antichars.Le T-14 Armata se trouve d’ores et déjà sur le théâtre des opérations en Ukraine, même s’il n’a pas participé aux combats proprement dit, expliquait récemment une source proche du dossier à Sputnik. Le char est pour l’heure utilisé pour tirer sur des positions ukrainiennes.

russie, ukraine, t-14 armata, char