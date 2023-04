https://fr.sputniknews.africa/20230425/donbass-larmee-russe-engagerait-ses-chars-dernier-cri-armata-1058836104.html

Donbass: l'armée russe engagerait ses chars dernier cri Armata

Les forces armées russes ont fait entrer dans la danse au Donbass les chars dernier cri T-14 Armata pour cibler des positions ukrainiennes, note une source de...

La Russie s'est mise à utiliser des chars T-14 Armata dans son opération militaire spéciale, selon une source bien informée de Sputnik.Celle-ci a précisé que dans la zone de l'opération militaire spéciale les flancs des Armata ont été dotés d'une protection supplémentaire contre les munitions antichars.Pour la première fois, l'Armata a été testé au combat en Syrie.Une coque blindée pour l'équipage et un blindage compositeLe T-14 Armata a été développé par un bureau d'études d'Uralvagonzavod et dévoilé lors du défilé militaire du 9 mai 2015.Le trait distinctif principal du char est sa tourelle inhabitée. L'équipage se trouve dans une capsule blindée spéciale située dans la partie avant de l'engin. Cela permet de l'isoler des munitions et du carburant et, en cas d'endommagement du char, la probabilité de survie de l'équipage est très élevée.Le char est doté d'un blindage composite multicouche Malachite. Il est capable de résister à l'impact de la plupart des munitions antichars et même de les détruire lors de l'approche.Il est équipé d'un canon à âme lisse de 125 mm capable d'utiliser des projectiles guidés d'une portée de 8 kilomètres.

