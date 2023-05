https://fr.sputniknews.africa/20230511/une-nouvelle-corvette-invisible-equipee-de-missiles-guides-rejoint-la-marine-russe-1059191073.html

Une nouvelle corvette "invisible" équipée de missiles guidés rejoint la Marine russe

Une nouvelle corvette "invisible" équipée de missiles guidés rejoint la Marine russe

Le chantier naval russe a livré à la Flotte un nouveau navire militaire multifonctionnel. Baptisé Mercury, il est capable d’embarquer des systèmes d’artillerie... 11.05.2023, Sputnik Afrique

La Marine russe a reçu une nouvelle corvette équipée de missiles guidés, a annoncé jeudi le chantier naval du Nord situé à Saint-Pétersbourg.Le navire sera chargé de patrouiller l’espace maritime, localiser et détruire des navires de surface et sous-marins de l'ennemi. Par ailleurs, il pourra assurer le débarquement des troupes et soutenir, si besoin, avec son feu d’artillerie l’infanterie de marine prenant d’assaut une côte.La corvette est baptisée Mercury, en l’honneur du brick éponyme, symbole de l’héroïsme des marins russes en 1829 qui ont remporté la victoire dans un combat inégal avec la marine turque.Mercure se voit le 5ème navire construit par le chantier du Nord dans le cadre du projet 20380 développé par le bureau d’études navales Almaz-Antey. Les 4 corvettes construites précédemment font leur service dans la Flotte russe de la Baltique.Les corvettes multifonctionnelles du projet 20380 sont équipées de systèmes d’artillerie, de défense aérienne et anti-sous-marin, de détection radar et sonar ainsi que d’un hangar pour l’hélicoptère Ka-72.La visibilité radar du navire est réduite grâce aux technologies furtives.

