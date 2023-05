https://fr.sputniknews.africa/20230511/bilan-en-ukraine-les-troupes-dassaut-russes-a-loffensive-dans-louest-dartiomovsk-1059186588.html

Bilan en Ukraine: les troupes d'assaut russes à l'offensive dans l'ouest d'Artiomovsk

Bilan en Ukraine: les troupes d'assaut russes à l'offensive dans l'ouest d'Artiomovsk

Les troupes russes ont réussi à abattre un avion d'attaque au sol Su-25 et 12 drones ukrainiens au cours de ces dernières 24 heures, selon le bilan quotidien... 11.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-11T16:21+0200

2023-05-11T16:21+0200

2023-05-11T16:21+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

m142 himars

su-25

drone

artiomovsk (bakhmout)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/05/1059064092_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_86aaf765a3ac63b25ddd3e2b8e5ffca1.jpg

En plus d'avoir à nouveau empêché une rotation de troupes ukrainiennes sur l'axe de Maryinka, la brisant à l'aide de frappes de l'artillerie, l'armée russe a abattu en 24 heures 12 drones ennemis, d'après le dernier bilan quotidien du ministère russe de la Défense.Les troupes d'assaut poursuivent leur offensive dans la partie ouest d'Artiomovsk, a indiqué jeudi le ministère russe de la Défense. De leur côté, les Forces aéroportées bloquent les actions ennemies sur les flancs et soutiennent les troupes d'assaut avec l'appui de l'aviation et de l'artillerie.Sur les axes principaux, l'Ukraine a perdu:

russie

ukraine

artiomovsk (bakhmout)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, m142 himars, su-25, drone, artiomovsk (bakhmout)