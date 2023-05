https://fr.sputniknews.africa/20230510/un-ministre-de-rca-sur-le-sommet-russie-afrique-a-point-nomme-pour-des-propositions-cles-1059169741.html

Un ministre de RCA sur le sommet Russie-Afrique: "à point nommé" pour "des propositions clés"

Un ministre de RCA sur le sommet Russie-Afrique: "à point nommé" pour "des propositions clés"

Le compte à rebours pour le sommet Russie-Afrique est enclenché. Et le continent africain entend faire le déplacement avec des propositions pour élargir la... 10.05.2023, Sputnik Afrique

Un ministre de RCA sur le sommet Russie-Afrique: «à point nommé» pour «des propositions clés» Le compte à rebours pour le sommet Russie-Afrique est enclenché. Et le continent africain entend faire le déplacement avec des propositions pour élargir la coopération avec Moscou, dont le ministre de l’Enseignement supérieur de RCA, Jean-Laurent Syssa Magalé, qui donne au micro de Sputnik Afrique des pistes dans le secteur de l'éducation.

"De nos jours, cette collaboration peut se renforcer dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Pour preuve, nous avons travaillé ensemble pour la sélection des dossiers des étudiants centrafricains ayant postulé pour les offres de bourses de la Russie en ligne. Nous comptons aussi donc définir un cadre de travail pour une meilleure orientation et suivi de nos étudiants, qui désirent suivre une formation universitaire en Russie", déclare Jean-Laurent Syssa Magalé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique de la République centrafricaine.Interrogé sur les ententes qui pourraient être conclues à l’occasion du prochain sommet Russie-Afrique, M.Syssa Magalé se montre confiant:Retrouvez également dans ce numéro:-Abdoulaye Nabaloum, militant burkinabé, sur la situation sécuritaire au Burkina Faso et sur les bénéfices de la coopération militaire avec la Russie;- Anil Sooklal, ambassadeur d’Afrique du Sud auprès des BRICS, sur les raisons de la vague de demandes d’adhésion au sein des BRICS.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- La Côte d’Ivoire félicitée par l’Onu pour ses efforts en faveur de la sécurité routière;- L’Éthiopie a inauguré le plus grand hôtel d’Afrique;- La création d’une Banque africaine de l’énergie est sur la bonne voie;- Plus de neuf Maliens sur dix ont confiance en la Russie concernant les questions sécuritaires, selon une enquête d’opinion.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

