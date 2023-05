L’avenir de l’accord sur les céréales de la mer Noire au cœur des pourparlers à Istanbul

https://fr.sputniknews.africa/20230510/lavenir-de-laccord-sur-les-cereales-de-la-mer-noire-au-cur-des-pourparlers-a-istanbul-1059156754.html

Les pourparlers quadripartites de haut niveau sur l’initiative céréalière de la mer Noire débutent ce mercredi 10 mai à Istanbul. Signé le 22 juillet 2022 et... 10.05.2023, Sputnik Afrique

Les 10 et 11 mai, la Russie, la Turquie, l’Ukraine et l’Onu se réunissent à Istanbul pour discuter de l’avenir de l’accord sur les céréales de la mer Noire.L’initiative céréalière de la mer Noire a été signée le 22 juillet 2022 par la Russie, la Turquie, l’Ukraine et l’Onu. Elle prévoit l’exportation de céréales, denrées et engrais ukrainiens par la mer Noire depuis trois ports ukrainiens, y compris celui d’Odessa. Le trafic est régulé par un Centre de coordination conjoint basé à Istanbul.Le 18 mars 2023, l’accord a été prolongé de 60 jours jusqu’au 18 mai. L’Ukraine insiste sur sa reconduction pour 120 jours.Mémorandum Russie-OnuOutre l’initiative céréalière, les accords comportent un mémorandum entre la Russie et les Nations unies sur la facilitation des exportations russes d’aliments et d’engrais.Ce document prévu pour trois ans prévoit également une reconnexion à SWIFT pour la banque russe Rosselkhozbank, la reprise des livraisons de matériel agricole, des pièces de rechange et de leur entretien, ainsi que la remise en route de la conduite Togliatti-Odessa, le plus long pipeline à ammoniac du monde.Moscou signale cependant que les clauses ne sont toujours pas respectées.Le fait qu’aucun fertilisant n’a été exporté à travers les corridors aménagés à cet effet a été reconnu par l’Onu.La réalisation de ce volet doit être au centre des discussions. Moscou avait précédemment signalé que l’initiative céréalière ne serait pas reconduite en cas de leur non-exécution.Ankara avait déclaré que les revendications de Moscou étaient tout à fait légitimes et devaient être respectées sans condition.

