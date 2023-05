https://fr.sputniknews.africa/20230510/ces-trois-pays-africains-ou-linflation-a-connu-la-baisse-la-plus-spectaculaire-en-mars--1059154208.html

Ces trois pays africains où l’inflation a connu la baisse la plus spectaculaire en mars

En ce début du printemps, l’inflation a ralenti dans 102 pays. Son reflux le plus impressionnant a été constaté dans trois pays africains: le Soudan du Sud, le... 10.05.2023, Sputnik Afrique

Les estimations de Sputnik basées sur les données statistiques de 193 pays membres de l’Onu attestent qu’au début du printemps l’inflation a ralenti dans 102 pays.Bahreïn a même connu au mois de mars une déflation de 0,1% sur un an.Sur un total de 102 pays où l’inflation a reflué, la baisse la plus spectaculaire a eu lieu au Soudan du Sud (-12,1%), au Ghana (-7,8%), en Russie (-7,5%), en Biélorussie (-5,7%), au Zimbabwe et en Turquie (-4,7%).Pour ce qui est du Zimbabwe, même malgré ce recul son taux de 87,6% est le troisième au monde derrière le Liban et l’Argentine. Le Ghana fait lui aussi partie des pays où la hausse des prix est élevée (45%).Deux pays africains où l’inflation a augmentéDans le même temps, une hausse des prix a été enregistrée en mars dans 34 pays, le Liban se trouvant en tête de liste avec 74,2%.L’inflation est montée au Burundi (4,6%), au Pakistan (3,9%) et en Éthiopie (2,2).Le rythme est resté invariable dans deux pays africains (le Kenya et la Namibie), au Timor oriental et en Mongolie.L’étude a été menée par Sputnik sur la base des données des services statistiques de 193 pays membres de l’Onu. L’échantillon final comprend 142 États ayant publié début mai les données pour le mois de mars.Les calculs de Sputnik ont montré qu’avec une inflation de 3,5% sur un an au mois de mars, la Russie occupait la 102e position au monde en termes de hausse des prix. En ce début de printemps, seuls trois pays ont connu une augmentation plus faible: la Suisse et le Liechtenstein (2,9%) ainsi que l’Espagne (3,3%).

