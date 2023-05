https://fr.sputniknews.africa/20230509/massacre-du-9-mai-2014-a-marioupol-retour-en-video-1059106553.html

Massacre du 9 mai 2014 à Marioupol: retour en vidéo

Massacre du 9 mai 2014 à Marioupol: retour en vidéo

Il y a neuf ans, des unités spéciales ukrainiennes ouvraient le feu sur les civils à Marioupol. 09.05.2023, Sputnik Afrique

Le 9 mai 2014, une manifestation pacifique se tenait dans la ville, qui faisait alors partie de l’Ukraine. Les gens célébraient le 69e anniversaire de la Victoire sur l’Allemagne nazie. La police a reçu l’ordre de disperser le rassemblement, en recourant aux armes à feu si besoin. Mais les agents ont refusé d’obtempérer. C’est alors qu’une unité de la garde nationale ukrainienne, à laquelle appartient le fameux bataillon Azov, a été appelée. Arrivés à bord de blindés, les militaires ont tiré à bout portant sur les policiers et le siège de la police. Leurs véhicules de combat circulaient dans la ville en faisant feu sur les gens. Le siège de la police et le bâtiment du conseil municipal ont été incendiés. Jusqu’à 40 personnes ont été tuées et plusieurs centaines de civils et policiers blessés.

