La Banque africaine de l’énergie sur de bons rails

En pleine crise de l’énergie, l’Afrique prend les devants. L’Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO) a en effet annoncé que la création d’une Banque africaine spécialisée était en bonne voie.L’APPO, qui travaille main dans la main avec la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), réfléchit désormais à une date de lancement et à un emplacement pour le siège de la nouvelle institution, a déclaré Omar Farouk Ibrahim secrétaire général de l’APPO lors du Sommet international de l'énergie du Nigéria (NIES).Le responsable a ajouté que les pays et investisseurs non africains qui ne partageraient pas la vision de l'établissement ne seraient pas autorisés à en détenir des actions.Projets africainsPlusieurs projets pétroliers et gaziers d’envergure entre pays africains sont aujourd’hui à l’étude. Le gazoduc Nigeria-Maroc (NMGP) fait notamment beaucoup parler. D’une longueur de plus de 5.500 kilomètres, il devrait traverser une demi-douzaine d'États africains et coûter la bagatelle de 25 milliards de dollars.L’Algérie s’intéresse également de près au gaz nigérian et a lancé une initiative parallèle, le gazoduc transsaharien (NIGAL). Un projet vieux de plus de 40 ans, mais qui semble aujourd’hui se concrétiser puisqu’Alger a achevé la construction du réseau de conduites sur son territoire, fin 2022.Bien que ces deux projets puissent se faire concurrence et empruntent peu ou prou le même tracé, ils convergent en réalité vers "des objectifs communs" pour le continent, avait pour sa part souligné la CEDEAO.

