Le ministre nigérian de l’Énergie livre de nouveaux détails sur le gazoduc transsaharien

"Le gazoduc avec l’Algérie est plus avancé, et nous discutons depuis longtemps des détails de la construction de ce gazoduc et nous mettons à jour l’étude de faisabilité économique de ce projet et ses coûts, et dans les deux prochaines années, nous commencerons à construire le pipeline", a-t-il précisé dans un entretien accordé à la chaîne Al-Sharq.