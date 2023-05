https://fr.sputniknews.africa/20230508/un-marocain-attaque-et-renverse-sur-une-autoroute-en-italie-la-piste-raciste-privilegiee---video-1059119392.html

Un Marocain attaqué et renversé sur une autoroute en Italie, la piste raciste privilégiée - vidéo

Un Marocain attaqué et renversé sur une autoroute en Italie, la piste raciste privilégiée - vidéo

Un différend s’est produit sur une autoroute en Italie. Quatre hommes, agacés par le fait qu’un camionneur d’origine marocaine ne leur ait pas cédé le passage... 08.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-08T16:10+0200

2023-05-08T16:10+0200

2023-05-08T16:10+0200

international

italie

maroc

agression

route

haine raciale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/07/07/1045845300_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f39a3b8235619b42c8d3e222b656f41a.jpg

Un Marocain, résidant dans la ville italienne de Varese, a été violemment agressé par quatre personnes en plein jour sur une autoroute, relate le site Ansa Liguria. Bien que les vidéos de l’incident aient été largement relayées ces derniers temps sur le net, les faits remontent au 31 mars."On va te tuer!"D’après Ansa, des agents de la circulation sont intervenus après avoir reçu des informations selon lesquelles quatre personnes avaient lancé des objets sur une camionnette depuis une voiture, obligeant le conducteur à s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Ils l'ont ensuite agressé, traîné hors de la fourgonnette, menacé et insulté en arabe: "Salopard, qu’est-ce que tu veux? Maintenant, on va te tuer!" ou encore "Vas n*quer ta mère".La scène, qui s’est déroulée sous les yeux de plusieurs témoins, a été enregistrée par les caméras de surveillance.Les agresseurs sont ensuite remontés dans leur véhicule et ont démarré à grande vitesse, renversant le Marocain. Ce dernier s’est retrouvé sur le capot et a été traîné sur plusieurs mètres avant de tomber. Il a fini par être hospitalisé.Les forces de l’ordre ont réussi à intercepter la voiture des malfrats avec à bord deux individus, d’origine slave et sud-américaine, âgés de 24 ans. Le troisième, un Italien de 21 ans, a été arrêté récemment, et le dernier, un autre Italien de 23 ans cette fois, s’est rendu à la police.Les quatre sont accusés de tentative de meurtre aggravé par la haine raciale, indique le média.D’après la source, le juge d’instruction estime que cette circonstance aggravante n’est pas vérifiée, "sauf si la preuve est établie lors d’une enquête approfondie, car l’expression prononcée ne peut être considérée comme suffisante".Les quatre individus étaient indignés par le fait que la victime ne leur ait pas cédé le passage, rapporte le média en se référant au récit du blessé et aux images des caméras.Le juge a ordonné leur placement en détention en raison de leur "nature agressive" et de leur "incapacité à contrôler leurs pulsions face à des motifs futiles et banals".

italie

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, italie, maroc, agression, route, haine raciale