Kissinger fixe un délai pour les pourparlers de paix en Ukraine

Avec l’implication de la Chine, les négociations de paix sur la situation en Ukraine pourraient commencer d’ici la fin de l’année, a pris pour hypothèse... 08.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-08T10:47+0200

2023-05-08T10:47+0200

2023-05-08T11:49+0200

La Russie et l'Ukraine pourraient entamer des pourparlers de paix d'ici la fin de l'année, a supposé l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger dans une interview accordée à la chaîne CBS News, publiée le 7 mai.Il s'est montré confiant dans le fait que la Chine contribuerait à changer le cours du conflit.D’après lui, la crise ukrainienne pourrait désormais approcher d'une tournure décisive.Vers le règlement du conflit?Au début du mois de mai, le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a déclaré lors d'une réunion avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, que Pékin maintiendrait l'engagement et la coordination avec Moscou afin de contribuer réellement à la résolution de la crise ukrainienne.En avril, après un entretien téléphonique entre Xi Jinping et Volodymyr Zelensky, la présidence chinoise a annoncé que Pékin enverrait en Ukraine, ainsi que dans d'autres pays, une délégation chargée de discuter du règlement du conflit.Suite à cette annonce, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a salué la volonté de la Chine de s'impliquer.Plan de paix chinoisFin février, Pékin a publié sur le site du ministère des Affaires étrangères un plan de paix en 12 points intitulé Position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne. Le gouvernement chinois a notamment appelé la Russie et l’Ukraine à reprendre le dialogue.Ce document tentant de concilier le respect de la souveraineté ukrainienne et les garanties de sécurité réclamées par la Russie a été accueilli favorablement par Moscou.

